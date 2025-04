Sanità, Diamanti (Ing Bank Italia): “Convergenza con tecnologia driver di crescita”

(Adnkronos) – “Come divisione di Wholesale Banking di Ing puntiamo a essere protagonisti dello sviluppo economico, a supportare lo sviluppo dei nostri player principali nei vari settori dell’economia e ci auguriamo di dare un contributo fondamentale per attraversare la fase turbolenta che si vive in questo momento. In Ing abbiamo un settore globale dedicato al settore Healthcare dove lavorano 100 professionisti, nei nostri vari Paesi dove siamo presenti, con un approccio di convergenza tra la tecnologia e il mondo della sanità, un driver fondamentale nello sviluppo del settore, con una particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità che dovranno guidare lo sviluppo di questa industria”. Così Andrea Diamanti, Head of Wholesale Banking Ing Italia, all’evento Adnkronos Q&A ‘Salute e sanità, il doppio binario’.

