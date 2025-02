(Adnkronos) – “È una giornata in cui abbiamo voluto rilanciare i temi che ci stanno a cuore, con un servizio sanitario sempre più efficiente con professionisti che possano essere chiave per il sistema sanitario del Paese”. Così il presidente della Fofi, Federazione ordini dei farmacisti italiani, Andrea Mandelli partecipando all’evento, a Roma, per la Giornata nazionale del personale sanitario.

