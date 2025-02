Sanità, Giornata personale sanitario, Mangiacavalli (Fnopi): “Innovare modelli organizzativi”

(Adnkronos) – “Questa giornata in questi 4 anni ha consentito di rendere visibile il lavoro delle federazioni agli occhi dello Stato. La presenza delle istituzioni sottolinea l’importanza di questo lavoro finalizzato a costruire una sanità diversa che valorizzi l’apporto di ogni professione. I modelli organizzativi devono innovarsi nel tempo, e questa giornata rende testimonianza del concreto lavoro che stiamo facendo”. Lo ha detto Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) in occasione dell’evento a Roma per la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)