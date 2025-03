Sanità, l’arte colora il Pascale. Docenti (Accademia di Belle Arti di Napoli): “Create finestre emozionali per uno spazio di sollievo e bellezza per i pazienti” 

(Adnkronos) – L’arte non è solo espressione, ma anche cura e conforto, soprattutto in luoghi dove la bellezza può fare la differenza. È con questo spirito che l’Accademia di Belle Arti di Napoli, grazie al sostegno economico della Regione Campania e della Fondazione Beat Leukemia.org, ha dato vita a “A Cura dell’Arte”, un progetto che ha trasformato il reparto di Ematologia Oncologica dell’Istituto Pascale in un ambiente più accogliente e umano. ),Per le docenti dell’Accademia Adriana De Manes e Lorenza Di Fiore: “Create finestre emozionali per uno spazio di sollievo e bellezza per i pazienti”

—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)