Sanità: Nardini, ‘raggiungeremo obiettivo Ue su assistenza domiciliare’

(Adnkronos) – “Con il Pnrr raggiungeremo sicuramente l’obiettivo europeo fissato al 2026 di portare l’assistenza domiciliare integrata per gli over 65 al 10% riportandoci su parametri di livello europeo. La linea base su cui avevamo misurato il target risale al 2019, periodo in cui l’assistenza domiciliare in molte Regioni era pari a zero. Un presupposto che descriveva un Paese con tante differenze territoriali e una disomogeneità di interventi”. Queste le parole di Alessio Nardini, direttore generale del ministero della Salute per l’attuazione degli interventi Pnrr, durante la presentazione a Roma del report sull’assistenza domiciliare integrata (Adi) realizzato da Salutequità, dopo la consultazione di un panel di esperti. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)