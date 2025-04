Sanità, Paolillo (Merck Italia): “Innovazione crea soluzioni digitali per controllo efficacia terapie”

(Adnkronos) – “Innovazione oggi significa creare soluzioni digitali che possono garantire ai medici, così come ai pazienti, un controllo dell’evoluzione e dell’efficacia delle terapie che i pazienti intraprendono. Innovazione digitale significa anche avere soluzioni che possono facilitare e accelerare i processi di diagnosi, in grado di monitorare l’andamento e l’evoluzione della malattia dei pazienti e soprattutto predire gli elementi di adesione alle terapie dei pazienti e l’efficacia delle terapie”. Sono le parole di Andrea Paolillo, direttore medico di Merck Italia, in occasione del nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Salute e sanità, il doppio binario’, al Palazzo dell’Informazione, a Roma. Sul tavolo del dibattito la lotta alle liste d’attesa, la nuova normativa europea sulla governance dei prodotti farmaceutici, il Piano per l’antibiotico resistenza e l’innovazione per la salute. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)