Sanità, Samad (Lundbeck): “Da oltre 70 anni impegnati in ricerca in neuroscienze”

(Adnkronos) – “Oggi è un giorno speciale, nel quale celebriamo il 30esimo anniversario dell’attività e dell’impegno di Lundbeck in Italia. Da oltre 70 anni Lundbeck è impegnata nella ricerca nell’ambito delle neuroscienze, siamo infatti una delle poche aziende impegnate esclusivamente nel dare risposta ai bisogni insoddisfatti in ambito neurologico e psichiatrico”. Parole di Tarek Samad, senior vice president and global head of research di Lundbeck, intervenendo all’evento istituzionale ‘La salute parte dal cervello. Le Neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro’ promosso a Palazzo dell’informazione a Roma dall’azienda biofarmaceutica danese specializzata nelle neuroscienze Lundbeck, in occasione del 30° anniversario di attività e impegno nel nostro Paese. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)