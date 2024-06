Sanità, Zullo: “Elevare attenzione politici e sanitari su prevenzione Rsv”

(Adnkronos) – “Il governo si gioca una partita di credibilità per quanto riguarda la strategia della prevenzione dell'Rsv. Ecco perché serve puntare su questo per ridurre i costi sanitari e sociali. Se eleviamo la sensibilità di sanitari e decisori politici sul tema credo che il sistema migliorerà. È su questo che il governo sta lavorando fortemente con il ministro Schillaci". Lo ha detto il senatore Ignazio Zullo oggi a Bari a margine del convegno “Infezioni da RSV: nuove strategie e strumenti per la tutela della salute dei bambini”.

