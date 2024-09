Santanchè: “La sfida è portare un turismo sempre più di qualità”

(Adnkronos) – “Per quanto riguarda il turismo, l’Italia è un paese di qualità, non di quantità. Non è importante contare le teste dei turisti, ma capire quanti soldi lasciano sui nostri territori”. Queste le parole di Daniela Santanchè, ministro del Turismo, in occasione della Conferenza Nazionale sul Turismo Nautico, a cura di Federturismo con la collaborazione di Confindustria nell’ambito della 64esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)