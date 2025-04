Sara Campanella, palloncini bianchi e applausi per l’ultimo saluto – Video

(Adnkronos) – Un lungo applauso e dei palloncini bianchi lanciati in cielo hanno salutato l’uscita della bara bianca di Sara Campanella, la studentessa uccisa lunedì scorso a Messina da un collega di università, dalla chiesa di Misilmeri nel Palermitano, dove si sono conclusi i funerali. La salma portata a spalle dagli amici è stata abbracciata da una folla commossa. ‘Sara vive’ hanno ripetuto in tanti accorsi nel centro del Palermitano per rendere omaggio alla 22enne. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)