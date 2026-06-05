SATEC, Stella (Confindustria Nautica): “Filiera resiliente grazie a export e diversificazione Video News 5 Giugno 2026 16:28 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News SATEC, Spannaus: “Dazi Trump accelerano nuovo equilibrio economico globale” Video News SATEC, Vitulano (CFO Italia Yachts): “Grandi eventi leva per avvicinare giovani a vela e nautica” Video News Accessibilità: premiati a Roma i progetti dei futuri geometri Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 5 giugno 2026 Video News Rassegna stampa estera del 5 giugno 2026 Video News Sostenibilità: alla Venice Climate Week, Nextchem porta innovazione e tecnologie per Video News Tornado a Roma, il sopralluogo del sindaco Gualtieri a Prati Fiscali Video News Sanità: Penati (Ordine ingegneri Mi), ‘trasformazione digitale richiede competenze’ Video News Sanità: Re (Ordine ingegneri Mi), ‘sostegno alla trasformazione digitale’ Video News Sanità: Iannicelli (Ordine ingegneri Mi), ‘cambiano procedure e modalità di valutazione dei dati’ Video News A Milano il primo Forum dell’ingegneria per la sanità digitale Video News Italia economia n° 22 del 3 giugno 2026 Carica altri Firenze nubi sparse enter location 25.8 ° C 26.2 ° 23.8 ° 56 % 1.8kmh 33 % Ven 25 ° Sab 27 ° Dom 30 ° Lun 31 ° Mar 30 ° Ultimi articoli Lavoro Strage braccianti, De Luca (Consulenti lavoro): “Aberrante, fenomeno da stroncare” Cronaca Pisa, il liceo Buonarroti intitola il laboratorio di robotica alla memoria della professoressa Paola Pucci Salute e Benessere Sanità, Alparone (Regione Lombardia): “Ingegneri parte dell’innovazione” Finanza Delfin. Come l’accordo tra Del Vecchio e Rocco Basilico può rafforzare il ruolo della holding in Unicredit e Generali Demografica India, la Gen Z fonda il “Partito degli Scarafaggi” e punta alla rivoluzione SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News SATEC, Spannaus: “Dazi Trump accelerano nuovo equilibrio economico globale” Video News SATEC, Vitulano (CFO Italia Yachts): “Grandi eventi leva per avvicinare giovani a vela e nautica” Video News Accessibilità: premiati a Roma i progetti dei futuri geometri Video news Video News SATEC, Spannaus: “Dazi Trump accelerano nuovo equilibrio economico globale” Video News SATEC, Vitulano (CFO Italia Yachts): “Grandi eventi leva per avvicinare giovani a vela e nautica” Video News Accessibilità: premiati a Roma i progetti dei futuri geometri