Scuola, IA non sostituisce il ruolo del docente ma sarà di grande supporto per risolvere i problemi dei singoli alunni

"Da un esame approfondito abbiamo visto che l'intelligenza artificiale per l'istruzione sarà un valido aiuto- lo ha spiegato Elvira Serafini, Segretario generale SNALS-Confsal – Non può assolutamente annullare la presenza e la collaborazione del personale docente, ma è un grande supporto a tutta l'attività educativa e sicuramente a risolvere anche le problematiche dei singoli alunni, non solo dei diversamente abili, ma anche dei ragazzi che hanno dei tempi diversi di apprendimento"