Sesso e thriller in ‘Inganno’, da oggi su Netflix: l’intervista a Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti

(Adnkronos) – Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti sono i protagonisti della serie 'Inganno', da oggi su Netflix con la regia di Pappi Corsicato: un thriller sentimentale che gioca tra la suspense, la rottura dei tabù e le verità scomode sull'amore. È la storia di un'appassionante relazione, in cui non mancano ombre e segreti, che mette in crisi le convenzioni sociali e gli equilibri familiari, sovvertendo il ruolo della maternità nella cultura mediterranea. Nell'intervista all'Adnkronos Guerritore e Gianniotti contro ogni tabù sulla (ri)scoperta dell'amore e del desiderio over 60. Gabriella (Guerritore) è la proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana, una donna elegante, fiera dei suoi sessant'anni e consapevole del suo ruolo. I suoi tre figli ormai sono grandi e la vita non sembra riservarle più molte sorprese, finché non incontra Elia (Gianniotti): un ragazzo affascinante, vitale, libero, coetaneo del suo figlio maggiore, che esercita su di lei un fascino irresistibile, ma anche ambiguo e spaventoso. Nonostante la differenza di età, Gabriella si riscopre donna, amante e per Elia è pronta a mettere in gioco tutto, anche il rapporto con i figli e la loro eredità.