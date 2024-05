Si conclude a Forli l’European Youth Event, che ha visto la partecipazione di migliaia di giovani europei

(Adnkronos) – Due giorni intensi di manifestazioni che hanno visto il coinvolgimento di migliaia di giovani dai 16 ai 30 anni provenienti da tutt’Europa. Si è concluso a Forlì EYE, European Youth Event, il più grande evento rivolto ai giovani, in Italia per la prima volta. Oltre 200 le attività in calendario tra cui workshop, laboratori, dibattiti, incontri e tornei sportivi rivolti ai partecipanti. L’evento, inaugurato venerdì 17 maggio nel cuore della città, Piazza Saffi con gli sbandieratori del Niballo di Faenza e una cerimonia istituzionale alla quale hanno preso parte i sindaci dei comuni alluvionati, rappresentanti dell’Università di Bologna e diversi parlamentari europei, è stata l’occasione per sottolineare la rinascita della Romagna ad un anno dal tragico allagamento. Dopo le istituzioni anche lo spettacolo con la rievocazione dell’alluvione, portata inscena dagli artisti del gruppo B-PED. Ha chiudere la serata inaugurale l’Orchestra Santa Balera. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)