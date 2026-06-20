Sicurezza: a Roma un incontro su come affrontare le sfide del nuovo disordine globale Video News 20 Giugno 2026 13:32 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Laureati italiani all’estero guadagnano fino al 60% in più di chi resta Video News World Tech Conference, Cozzi (WIIT): “Sovranità digitale sfida decisiva per il futuro del cloud Video News Sicurezza: De Luca (Fondazione Aises), ‘L’uomo deve restare al centro dei processi decisionali’ Video News Sicurezza: Ruvinetti (Fondazione MedOr), ‘L’intelligenza artificiale sta ridisegnando gli equilibri Video News Sicurezza: Talò (Imec), ‘Serve una cultura della sicurezza che vada oltre la difesa’ Video News Vertice Meloni-Macron il 25 giugno all’Eliseo Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati Video News Rassegna stampa estera del 19 giugno 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 19 giugno 2026 Video News Trump vuole che gli europei paghino di più per i farmaci, e potrebbe riuscirci Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Carica altri Firenze cielo sereno enter location 36.6 ° C 37.4 ° 34.8 ° 28 % 2.2kmh 7 % Sab 36 ° Dom 35 ° Lun 40 ° Mar 40 ° Mer 37 ° Ultimi articoli Sport nazionale In Abruzzo campionati nazionali Asi di calcio e nuoto Primo Piano Torna in Italia il 24 giugno la salma della 37enne morta in un incidente stradale a Mykonos Cronaca Scontro fra tre auto, una si ribalta: paura a Cascina Salute e Benessere Sla Global Day, la promessa di AriSla: “La ricerca avanza, obiettivo terapie, qualità di vita e dignità” Salute e Benessere Allarme vampate di calore, ‘cougar puberty’ virale su TikTok. Ecco cos’è e come si affronta SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Laureati italiani all’estero guadagnano fino al 60% in più di chi resta Video News World Tech Conference, Cozzi (WIIT): “Sovranità digitale sfida decisiva per il futuro del cloud Video News Sicurezza: De Luca (Fondazione Aises), ‘L’uomo deve restare al centro dei processi decisionali’ Video news Video News Laureati italiani all’estero guadagnano fino al 60% in più di chi resta Video News World Tech Conference, Cozzi (WIIT): “Sovranità digitale sfida decisiva per il futuro del cloud Video News Sicurezza: De Luca (Fondazione Aises), ‘L’uomo deve restare al centro dei processi decisionali’