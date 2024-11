Simona Ventura “doppia” a Che tempo che fa: Francesca Manzini è ‘Super Simo’

(Adnkronos) – Una doppia Simona Ventura nella puntata di ‘Che tempo che fa’ andata in onda ieri sera, domenica 3 novembre, in diretta su Nove. A condurre Fabio Fazio, che durante il momento del Tavolo, ha accolto in studio due Simona Ventura. L’originale e la ‘sorella gemella’, interpretata da Francesca Manzini. Francesca Manzini ha vestito i panni di “Super Simo” durante la puntata di ‘Che tempo che fa’. L’imitatrice ha fatto il suo ingresso in studio presentandosi con gli stessi abiti indossati da Simona Ventura per essere super fedele alla conduttrice: pantaloni gialli e camicia a righe. L’imitazione è stata esilarante e fedelissima allo stesso momento: “Ciao sister”, ha detto la sorella gemella di Simona Ventura mettendosi a sedere accanto alla conduttrice televisiva e cercando di ripetere ogni sua mossa. “Stai ansimando?”, ha commentato divertito il conduttore del talk show Fabio Fazio. “Eh si, perché devo capire cosa dice lei”, ha commentato “Super Simo” indicando la Ventura “originale”. Gli ospiti presenti al Tavolo non sono stati in grado di trattanere la risata e si sono fatti coinvolgere dalla fedele imitazione di Francesca Manzini, in particolare il comico Francesco Paolantoni che ha puntato il dito contro il “finto” Lapo Elkann, interpretato da Ubaldo Pantani, che ha replicato così: “Una Simona, due Simone, a casa c’è un Terzi, Giovanni, non so come vi regolate”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)