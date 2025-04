Sisal, Alemanno (Ipsos): “Retail cambierà, centrale digitalizzazione e tecnologia”

(Adnkronos) – “Nei prossimi anni il modo di fare retail cambierà. Da una parte bisognerà continuare a fare quello che si sa fare, ossia riuscire a spiegare al cliente cosa può avere, ma dall’altra bisogna digitalizzarsi sempre di più e trasformarsi diventando tecnologici per non rimanere indietro. Per questo bisogna sfruttare la tecnologia proprio per allargare l’esperienza del cliente ed avere un contatto con lui che duri oltre il momento specifico in cui è in negozio”. Così l’head of public affairs & corporate reputation di IPSOS, Andrea Alemanno, a margine dell’evento di Sisal: “Un viaggio attraverso 80 anni di storia, innovazione e impegno con i nostri partner ricevitori”, tenutosi a Roma presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)