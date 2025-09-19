SLA, Collicelli: “Doniamo 30.000 euro al centro di Carpenedolo”

(Adnkronos) – “Sosteniamo le famiglie anche a livello psicologico”. Così Alessandra Collicelli, presidente di Aisla Brescia, all’apertura del primo nucleo residenziale in Italia dedicato alle persone con sclerosi laterale amiotrofica. Il centro, voluto da Regione Lombardia e ATS Brescia e nato dall’esperienza dei Centri Clinici NeMO e dal sostegno di AISLA, coniuga l’assistenza clinica con una dimensione domestica, garantendo continuità tra ospedale e casa all’interno della Fondazione Santa Maria del Castello —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)