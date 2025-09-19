SLA, Fontana: “Continuità clinico-terapeutica per ricaricare le ambizioni di vita”

(Adnkronos) – “Il nucleo di Carpenedolo è un luogo per dare continuità con l’idea di tornare al proprio domicilio nonostante la complessità della malattia”. Così Alberto Fontana, segretario centri clinici NeMO all’apertura del primo nucleo residenziale in Italia dedicato alle persone con sclerosi laterale amiotrofica. Il centro nella provincia bresciana, voluto da Regione Lombardia, ATS Brescia e nato dall’esperienza dei Centri Clinici NeMO e dal sostegno di AISLA, coniuga l’assistenza clinica con una dimensione domestica, garantendo continuità tra ospedale e casa all’interno della Fondazione Santa Maria del Castello —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)