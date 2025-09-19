27 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

SLA, Padovani: “Riusciamo a garantire risposte alle richieste delle persone”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “In questo luogo trovano cura e umanità, inoltre con i protocolli multidisciplinari affrontiamo i i bisogni personali di ogni paziente”. Così Alessandro Padovani, presidente della società italiana di neurologia e direttore della clinica neurologica dell’università di Brescia, all’apertura del primo nucleo residenziale in Italia dedicato alle persone con sclerosi laterale amiotrofica. Il centro di Carpenedolo, voluto da Regione Lombardia, ATS Brescia e nato dall’esperienza dei Centri Clinici NeMO e dal sostegno di AISLA, coniuga l’assistenza clinica con una dimensione domestica, garantendo continuità tra ospedale e casa all’interno della Fondazione Santa Maria del Castello —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
27 ° C
28.7 °
26.1 °
59 %
0.5kmh
8 %
Ven
29 °
Sab
32 °
Dom
30 °
Lun
27 °
Mar
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (19)Almanacco (15)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)vigili del fuoco (9)santi del giorno (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati