SLA, Padovani: “Riusciamo a garantire risposte alle richieste delle persone”

"In questo luogo trovano cura e umanità, inoltre con i protocolli multidisciplinari affrontiamo i i bisogni personali di ogni paziente". Così Alessandro Padovani, presidente della società italiana di neurologia e direttore della clinica neurologica dell'università di Brescia, all'apertura del primo nucleo residenziale in Italia dedicato alle persone con sclerosi laterale amiotrofica. Il centro di Carpenedolo, voluto da Regione Lombardia, ATS Brescia e nato dall'esperienza dei Centri Clinici NeMO e dal sostegno di AISLA, coniuga l'assistenza clinica con una dimensione domestica, garantendo continuità tra ospedale e casa all'interno della Fondazione Santa Maria del Castello