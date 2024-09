Smart, eleganti, persino trasparenti: le TV del futuro secondo Samsung

(Adnkronos) – In occasione del centesimo anniversario di IFA, il colosso coreano fa le cose in grande e regala uno spettacolo di innovazioni. I nuovi TV Neo QLED 8K AI mostrano come la potente combinazione di hardware avanzato e funzioni AI possa creare immagini realistiche e nitide. E ci sono anche incredibili concept di televisori del futuro, ma anche nuove tecnologie che rivoluzionano lo spettacolo domestico, innovazioni per l’accessibilità e sicurezza assoluta nella connessione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)