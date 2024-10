Sostenibilità, Beda (Fondazione Sodalitas): “Deve essere un valore per lo sviluppo e la competitività delle imprese”

(Adnkronos) – “Oggi giorno la sostenibilità, sia sociale che ambientale, deve essere un valore per lo sviluppo aziendale e la competitività delle imprese. Se la sostenibilità non crea anche valore per le imprese e per lo sviluppo delle imprese non avrà futuro futuro”. Sono state le parole di Alessandro Beda, consigliere Fondazione Sodalitas, a margine della seconda giornata della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in svolgimento fino all’11 ottobre all’università Bocconi di Milano.

—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)