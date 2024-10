Sostenibilità, Belletti (Apt): “Abbiamo messo a punto 3 obiettivi importanti per transizione”

(Adnkronos) – “Abbiamo firmato il contratto per la costruzione di un deposito di idrogeno verde, quindi disponiamo già di un appalto integrato con la progettazione e la realizzazione. Inoltre, abbiamo un deposito a idrogeno verde che si alimenterà con un impianto fotovoltaico e un impianto di gas liquido. Sono tre misure importanti per la transizione”. Così, Caterina Belletti, presidente di Apt Gorizia e consigliera di amministrazione Gse e Ferrovie dello Stato, in occasione del seminario intitolato “Trasporto pubblico a zero emissioni: le buone pratiche per la trasformazione energetica del settore”, organizzato da Asstra, Associazione delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale, in collaborazione con APT Gorizia, Azienda Provinciale Trasporti S.p.A, presso il Castello di Spessa a Capriva del Friuli, Gorizia.

