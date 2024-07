Sostenibilità, Falcone: “A Rozzano impianto per trattamento rifiuti liquidi urbani per smaltire 150mila tonnellate di rifiuti”

(Adnkronos) – “Stiamo mettendo a terra una serie di grandi progetti: il primo è quello di creare a Rozzano un grande impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi urbani che, insieme a Canegrate e a San Giuliano Milanese, renderà possibile smaltire oltre 150mila tonnellate di rifiuti liquidi, trasformando ciò che è un rifiuto in gas e calore, chiudendo il cerchio dell’economia circolare”. Lo ha affermato il direttore generale di Cap Evolution, Michele Falcone, in occasione dell’evento di presentazione del Piano industriale 2024-2028 e del Piano di Sostenibilità 2023-2033 di Gruppo Cap. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)