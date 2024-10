Sostenibilità, Fioravanti (Polo Strategico Nazionale): “Adottiamo ottica green thinking in armonia con ecosistema”

(Adnkronos) – “Per noi del Polo Strategico Nazionale la sfida tra competitività e sostenibilità ambientale si traduce nella necessità di contribuire in un’ottica green thinking e in armonia con l’ecosistema, costituito anche da altri attori, come le amministrazioni, le istituzioni, lo sviluppo della sostenibilità ambientale, ma anche e soprattutto lo sviluppo della sostenibilità sociale e della sostenibilità digitale, attraverso un contributo che costituisca il presupposto necessario per lo sviluppo di infrastrutture finalizzate a garantire lo sviluppo di servizi pubblici digitali che soddisfino le esigenze reali delle persone”. E’ quanto enunciato da Lucia Fioravanti, Chief Corporate Affairs Officer Polo Strategico Nazionale, a margine del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A intitolato ‘Trasformazione green, investimenti e strategie’, svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)