Sostenibilità, Fontana (Conai): “Contributo ambientale è miglior investimento aziendale per l’economia”

(Adnkronos) – “Le aziende italiane, che utilizzano e producono gli imballaggi, si fanno carico dell’aspetto economico della loro corretta gestione a fine vita, pagando un contributo, chiamato contributo ambientale Conai. Questo è il miglior investimento che le aziende possono fare per la nostra economia, in quanto un euro di contributo ambientale vale 4,6 euro nell’economia reale. Questo è il principale risultato e la principale novità che portiamo oggi nel nostro rapporto integrato di sostenibilità”. Sono le parole del direttore generale di Conai – Consorzio nazionale imballaggi, Simona Fontana, in occasione della presentazione del Rapporto di sostenibilità 2024 tenutasi a Milano. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)