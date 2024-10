Sostenibilità, Gibelli (Asstra): “Grazie a sinergie come questa obiettivo emissione zero”

(Adnkronos) – “L’obiettivo è l’emissione zero che si ottiene attraverso grandi sinergie come questa, che ci auguriamo consentano, in un futuro prossimo, di avere addirittura migliori prestazioni, come stanno scommettendo tanti player facendo investimenti in ricerca e innovazione”. Sono le parole di Andrea Gibelli, presidente Asstra, a margine del seminario intitolato “Trasporto pubblico a zero emissioni: le buone pratiche per la trasformazione energetica del settore”, organizzato da Asstra, Associazione delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale, in collaborazione con APT Gorizia, Azienda Provinciale Trasporti S.p.A, presso il Castello di Spessa a Capriva del Friuli, Gorizia. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)