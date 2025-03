Sostenibilità, Leotta (E.ON): “Biodiversity Lab di Brugherio benefico per la comunità”

(Adnkronos) – “L’inaugurazione del Biodiversity Lab a Brugherio è parte della nostra strategia di sostenibilità. Nell’ambito della nostra Nature strategy si inserisce un interesse sempre più rilevante per la biodiversità e per l’impatto positivo e il valore che può portare. La cittadinanza potrà beneficiare del parco inaugurato oggi per respirare aria pulita e godere del verde”. Così Daniela Leotta, chief Strategy, Sustainability & Communication director di E.ON Italia, intervenendo all’inaugurazione del Lab, il secondo dopo quello di Giussano nel 2024. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con Rete Clima, nel parco Increa del comune brianzolo, che si inserisce nel progetto Boschi di E.ON e nella Campagna forestale nazionale Foresta Italia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)