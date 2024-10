Sostenibilità, min. Pichetto Fratin: “In Italia modelli vincenti che tutti ci invidiano”

(Adnkronos) – “La forte affermazione delle rinnovabili e la spinta all’innovazione avranno bisogno di un settore privato vivace e molto protagonista. Le imprese che investono su processi produttivi sostenibili sono oggi la nostra grande forza. Ci sono modelli vincenti, come quelli dell’economia circolare che tutti ci invidiano”. Le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin in un videomessaggio inviato in occasione del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A intitolato ‘Trasformazione green, investimenti e strategie’, svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)