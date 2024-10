Sostenibilità, Totaro (Nespresso): “Comunicazione semplice e concreta per parlare a pubblico ampio”

(Adnkronos) – “Per parlare ad un pubblico sempre più ampio e variegato di sostenibilità Nespresso adotta una comunicazione che sia facile, comprensibile per tutti e tutte e tangibile, che racconti quindi la verità di quello che viene fatto”. Sono le parole di Silvia Totaro, head of Sustainability and Hse Nespresso Italiana a margine della prima giornata della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in svolgimento all’università Bocconi di Milano fino all’11 ottobre. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)