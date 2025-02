(Adnkronos) – “I Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026 saranno i più gender balance di sempre. La mostra presentata oggi cerca di portare all’attenzione del pubblico degli esempi positivi di personaggi che hanno fatto la storia dello sport e che devono rappresentare un cambio radicale nella nostra società. Anche questa è una legacy che Milano-Cortina vuole lasciare: non si tratta solo di parlare di sport, ma di cambiare la vita delle persone”.

Lo ha dichiarato Diana Bianchedi, Chief Strategy Planning & Legacy Officer di Fondazione Milano Cortina 2026 intervenendo, a Milano, alla presentazione in anteprima della mostra di Fondazione Bracco "Una vita per lo Sport. Volti e conquiste delle 100esperte" che gode del patrocinio del Comune di Milano e di Fondazione Milano Cortina 2026. La mostra sarà allestita dal 25 febbraio al 25 marzo all'aperto, in Corso Vittorio Emanuele a Milano.