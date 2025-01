Sport, Quintieri (Icsc): “Rapporto conferma importanza non solo nel settore ma anche per ricadute su economia e società”

(Adnkronos) – “Il rapporto di quest’anno conferma l’importanza dello sport non solo dal punto di vista diretto del settore, ma anche per le sue ricadute sull’economia, sulla società e anche sulla salute, e soprattutto mette in evidenza come dopo anni difficili, soprattutto per il settore legato alla pandemia, alla crisi energetica, all’aumento delle materie prime e all’aumento dei costi di finanziamento, c’è stata una forte ripresa: di fatto il contributo dello sport al Pil è cresciuto a un tasso doppio rispetto al resto dell’economia”. Sono le parole di Beniamino Quintieri, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, alla presentazione del “Rapporto Sport 2024” redatto da Sport e Salute e dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico di Roma. Tale rapporto rappresenta l’analisi sul sistema sportivo italiano, basata su dati di qualità, fonti ufficiali e metodologia certificata e che avrà tre focus principali: il “PIL dello sport”, la “Domanda-Offerta di Sport in Italia” e gli “Investimenti e l’impatto sociale nello Sport”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)