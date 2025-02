Spreco alimentare, De Bellis (Coop Lombardia): “Con Buon Fine 75 mln di euro di merce donata”

(Adnkronos) – “Il bilancio è molto positivo: oltre 75 milioni di euro di merce donata e 25 milioni e mezzo di pasti garantiti a tantissime persone. Da questo progetto è nata anche la consuetudine di donare, oltre a cibo in scatola, anche carne, latticini, frutta e verdura”. E’ quanto affermato da Alfredo De Bellis, presidente di Coop Lombardia, in occasione dei 20 anni di ‘Buon fine’, il progetto che si impegna nel recupero di generi alimentari invenduti donandoli ad associazioni ed enti caritativi sul territorio. Per celebrare l’anniversario, si è svolto un evento a Milano, anche in vista della Giornata Internazionale contro lo Spreco Alimentare, che ricorre il 5 febbraio.—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)