Spreco alimentare, Ferrara (Terre des hommes): “Buon Fine di Coop esempio virtuoso di ascolto”

(Adnkronos) – “Buon fine è un esempio virtuoso fatto di una collaborazione che parte dal territorio, dall’ascolto dei bisogni delle persone, delle comunità. Parte dall’attenzione e dall’ascolto fra soggetti che si incontrano. Soggetti come il Comune di Milano, Coop Lombardia e il privato sociale, Come Terre des hommes, che cerca di rappresentare davvero con concretezza le richieste e i bisogni delle persone”. Lo ha detto Paolo Ferrara, direttore generale Fondazione Terre des hommes, all’evento organizzato da Coop Lombardia per celebrare il 20esimo anno di Buon Fine, il progetto che si impegna nel recupero di generi alimentari invenduti donandoli ad associazioni ed enti caritativi sul territorio. L’evento, svoltosi anche in vista della Giornata Internazionale contro lo Spreco Alimentare, che ricorre il 5 febbraio, si è tenuto al Barrio’s Live di Milano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)