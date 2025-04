Stefani ( Presidente Filiera Agroalimentare Confindustria Emilia):”Socialità e soddisfazione delle persone sono fondamentali e le aziende devono prendersi cura dei lavoratori anche durante la pausa pranzo”

(Adnkronos) – “Il ruolo dell’imprenditore nei confronti del benessere dei dipendenti è importantissimo poiché un’azienda, è un ente socio-economico che deve perseguire contemporaneamente non soltanto i risultati economici ma anche la socialità e la soddisfazione delle persone, la vita delle persone che lavorano in azienda e quindi il loro benessere” Sono le parole di Claudio Stefani, Presidente Filiera Agroalimentare Confindustria Emilia, intervenuto ieri al Cirfood District di Reggio Emilia per l’incontro “Nutrire il benessere: il valore della ristorazione aziendale” aperto a esperti del settore, imprenditori e aziende. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)