Tapella (Unione italiana per l’olio di palma sostenibile): “Olio di palma sostenibile parte avvantaggiato con Eudr”

(Adnkronos) – "L'Unione italiana per l'olio di palma sostenibile è nata per difendere, proporre e far conoscere l'olio di palma sostenibile, che garantisce la sostenibilità ambientale e il rispetto di chi lavora. Questa è una giornata importantissima per le foreste e per l'olio di palma, che è stato attaccato ferocemente ma si è difeso bene. A partire dal 2004, infatti, si è organizzato con l'Rspo e ora che sta arrivando l'Eudr, la nuova regolamentazione contro la deforestazione, parte avvantaggiato". Parole di Vincenzo Tapella, presidente dell'Unione italiana per l'olio di palma sostenibile, intervenendo al workshop workshop 'Bellezza rigenerativa e green claims'. Organizzato da Icea – Istituto per la certificazione etica ed ambientale in collaborazione con Cosmos-Standard, l'incontro si è svolto nell'ambito della 56esima edizione di Cosmoprof worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all'industria cosmetica, in svolgimento fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano.