(Adnkronos) – Tennis e prevenzione in campo al Foro Italico. Paolo Bonolis e Flavio Cobolli, tennista azzurro numero 36 del mondo, hanno giocato qualche punto in doppio, a pochi giorni dall'inizio degli Internazionali d'Italia, durante l'evento 'Tennis and Friends – Salute e Sport'.