Terna, l’Ad Di Foggia: “23mld per decarbonizzazione e indipendenza energetica Italia”

"Entro il 2030 sono previsti 65 gigawatt da rinnovabili e 94 gigawatt entro il 2035, di cui 43 gigawatt connessi alla rete di trasporto nazionale. Tutto questo per la decarbonizzazione del Paese, ma anche per rendere indipendente dal punto di vista energetico l'Italia. I 23 miliardi di euro di investimenti sono volti per raggiungere questo duplice risultato". Così l'amministratore delegato di Terna, Giuseppina DI Foggia, a margine della presentazione del Piano di Sviluppo 2025 della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna.