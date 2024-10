Tony Effe in concerto a Roma, c’è anche Giulia De Lellis – Video

(Adnkronos) – “Aspettavo questo giorno da sempre”. Con queste parole su Instagram, Tony Effe, icona della trap italiana, ha espresso la sua emozione prima di salire sul palco del Palazzo dello Sport di Roma, sold out da mesi, per il suo primo concerto in questo importante venue. Tra i fan presenti all’evento, spicca la presenza di Giulia De Lellis. Le voci di una possibile relazione tra il rapper romano e l’influencer circolano già da quest’estate. A settembre, uno scatto che li ritrae insieme, pubblicato da Tony Effe all’interno di un carosello social con la didascalia ‘Un’estate bellissima’, sembrava confermare il legame tra i due. La presenza di Giulia De Lellis al concerto alimenta ulteriormente il gossip sulla natura del loro rapporto. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)