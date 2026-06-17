Trasporti: Cimenti (Assogasliquidi-Federchimica), ‘GNL e BioGNL strategici per la decarbonizzazione Video News 17 Giugno 2026 15:34 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Learning Forum 2026, Costa (Amplifon): “Formazione è leva strategica per vantaggio competitivo” Video News Carta d’identità cartacea, scattata la proroga Video News Learning Forum 2026, Cioffi (DD): “Con Edutainment persone al centro del cambiamento” Video News Trasporti: Amadei (Assogasliquidi-Federchimica), ‘Servono incentivi e regole chiare per accelerare Video News Trasporti: Buccetti (Bip), ‘Mercato GNL in crescita, ma servono regole e infrastrutture’ Video News Giannelli (ServiceNow): “Ia è una rivoluzione da fare insieme” Video News Mazzon (Iren): “ServiceNow sempre più integrata nei nostri processi” Video News Rizzi (ServiceNow): “Ia può sbagliare, serve meccanismo di controllo per agire in sicurezza” Video News Tumori: Llc, oncologo Ghia ‘con acalabrutinib 90% pazienti libero da malattia per 3 anni’ Video News Learning Forum 2026, Ludovico (Syllog): “Formazione e motivazione leve per crescita organizzativa” Video News Learning Forum 2026, Cazzarolli (Variazioni Srl): “Per noi la formazione è una palestra Video News Learning Forum 2026, Scremin (Howay): “Ikea Effect nella formazione per co-costruire competenze Carica altri Firenze cielo sereno enter location 33.1 ° C 33.7 ° 31.5 ° 31 % 4.5kmh 3 % Mer 32 ° Gio 34 ° Ven 37 ° Sab 38 ° Dom 39 ° Ultimi articoli Lavoro Lavoro, Landini: “Importante proposta unitaria Cgil, Cisl e Uil su contratti e rappresentanza” Politica A Empoli i lavori per gli Stati generali sulla cultura di pace in Toscana Cultura ed Eventi Da Ben Harper all’Orchestra del Maggio: un’estate di concerti al Parco Mediceo del Pratolino Primo Piano Rissa nella notte della Luminara a Pisa: un commerciante interviene in soccorso di un giovane a terra Primo Piano Summit campo largo a tavola, Renzi non c’è: “Arrabbiati? E perché? Non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Learning Forum 2026, Costa (Amplifon): “Formazione è leva strategica per vantaggio competitivo” Video News Carta d’identità cartacea, scattata la proroga Video News Learning Forum 2026, Cioffi (DD): “Con Edutainment persone al centro del cambiamento” Video news Video News Learning Forum 2026, Costa (Amplifon): “Formazione è leva strategica per vantaggio competitivo” Video News Carta d’identità cartacea, scattata la proroga Video News Learning Forum 2026, Cioffi (DD): “Con Edutainment persone al centro del cambiamento”