Trasporti, Diamantini (Trenitalia): “Nostro network europeo continua a crescere”

(Adnkronos) – “Portare di nuovo il Frecciarossa a Parigi da Milano è importante e significa che il nostro network europeo continua a crescere, collegando l’Italia alla Francia”. Lo afferma Pietro Diamantini, direttore Business Alta Velocità di Trenitalia, a margine della conferenza stampa tenutasi in occasione del Bit 2025 di Milano per parlare non solo del ritorno del collegamento in Frecciarossa Milano-Parigi, ma anche delle attività di Trenitalia France e dell’integrazione tra il fitto network di Frecciarossa sul territorio nazionale con i suoi collegamenti esteri. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)