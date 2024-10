Trasporti Fasiol (Regione Veneto): “Siamo molto interessati all’applicazione di nuovi tecnologie nel settore dei trasporti”

(Adnkronos) – “Nel settore autostradale il tema sicurezza è fondamentale e la tecnologia può aiutare molto in questo. In Veneto stiamo realizzando lavori molto importanti, ma non bastano lavori di carattere infrastrutturale, servono anche di carattere tecnologico. Informazione all’utenza e la possibilità di dialogare con l’utente a bordo sono le sfide per i prossimi anni. Così Giuseppe Fasiol, direttore Infrastrutture trasporti e logistica Regione del Veneto, in occasione dell’evento ‘La tecnologia al servizio della sostenibilità e della sicurezza’, organizzato da Concessioni Autostradali Venete, nel contesto della terza edizione di Green Logistics Expo, l’unico appuntamento fieristico italiano B2B che mette in relazione gli Operatori Logistici e il Mondo della Produzione, della Distribuzione e del Commercio, presso la Fiera di Padova, in programma dal 9 all’11 ottobre 2024.

