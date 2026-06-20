Trasporti: inaugurate a Milano Carrozze Panoramiche Fondazione FS in circolazione dal 27 giugno al Video News 20 Giugno 2026 17:44 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping Video News Cantamessa (Fondazione Fs), ‘Carrozze panoramiche aperte, nuova esperienza di turismo sostenibile’ Video News Trasporti: Ass. Lucente (Regione Lombardia), ‘Nuove carrozze panoramiche per valorizzare la Video News Sicurezza: a Roma un incontro su come affrontare le sfide del nuovo disordine globale Video News Laureati italiani all’estero guadagnano fino al 60% in più di chi resta Video News World Tech Conference, Cozzi (WIIT): “Sovranità digitale sfida decisiva per il futuro del cloud Video News Sicurezza: De Luca (Fondazione Aises), ‘L’uomo deve restare al centro dei processi decisionali’ Video News Sicurezza: Ruvinetti (Fondazione MedOr), ‘L’intelligenza artificiale sta ridisegnando gli equilibri Video News Sicurezza: Talò (Imec), ‘Serve una cultura della sicurezza che vada oltre la difesa’ Video News Vertice Meloni-Macron il 25 giugno all’Eliseo Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati Video News Rassegna stampa estera del 19 giugno 2026 Carica altri Firenze cielo sereno enter location 36.8 ° C 37.3 ° 35.7 ° 27 % 2.7kmh 7 % Sab 35 ° Dom 35 ° Lun 40 ° Mar 40 ° Mer 37 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Cena di pesce? Occhio alle tossine marine: quali sono, cosa si rischia e come difendersi Cronaca Lutto cittadino per Igor Protti: l’omaggio di Livorno al feretro esposto allo stadio Picchi Cronaca Il maresciallo maggiore Giovanna Liccardo alla guida della stazione dei carabinieri di Pontedera Finanza Attesa per il Cda di Mps: perde quota ipotesi tandem Credit-Bpm per controfferta Sport nazionale In Abruzzo campionati nazionali Asi di calcio e nuoto SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping Video News Cantamessa (Fondazione Fs), ‘Carrozze panoramiche aperte, nuova esperienza di turismo sostenibile’ Video News Trasporti: Ass. Lucente (Regione Lombardia), ‘Nuove carrozze panoramiche per valorizzare la Video news Video News Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping Video News Cantamessa (Fondazione Fs), ‘Carrozze panoramiche aperte, nuova esperienza di turismo sostenibile’ Video News Trasporti: Ass. Lucente (Regione Lombardia), ‘Nuove carrozze panoramiche per valorizzare la