Troiano (Soi): “Monitorare miopia per evitare comparsa di glaucoma e maculopatia”

(Adnkronos) – ‘La miopia favorisce la comparsa di altre patologie oculari, tra le quali la maculopatia, il glaucoma, la cataratta e il distacco della retina. Per questo motivo deve essere sempre monitorata attentamente”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Pasquale Troiano direttore Unità Operativa Complessa di Oculistica Ospedale Fatebenefratelli “Sacra Famiglia” di Erba (Como) e membro della Società Oftalmologica Italiana in occasione del corso Ecm Fad ‘Vista e miopia. La patologia oculare miopica dall’età infantile all’adulto’ realizzato con il contributo del partner scientifico Società Oftalmologica Italiana e in collaborazione con Fielmann. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)