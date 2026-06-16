Trump e la maglia della Germania, il regalo di Merz tra G7 e Mondiali Video News 16 Giugno 2026 10:48 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video News ‘Expo Riva Schuh’ e ‘Gardabags’ guidano il futuro di scarpe e pelletteria tra artigianato e AI Video News Assegnati a Milano i Premi “L’Oréal Italia Per le Donne e la Scienza” Video News For Women in Science, De Marchi (regione Lombardia): ‘raccontare storie alle primarie, qui iniziano Video News For Women in Science, Tajani (Pd): ‘aziende-istituzioni promuovono leadership femminile’ Video News For Women in Science, Cappello (regione Lombardia): ‘talento non ha genere, importante raccontarlo’ Video News Nuovo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia Video News Posti di lavoro e tagli ‘causa’ IA, quali sono i profili più a rischio Video News Incendio a Castel Porziano, Canadair in azione a Ostia Video News Incendio a Castel Porziano, Canadair in azione a Ostia Video News Industria: Regione Lombardia presenta il ‘Pacchetto innovazione’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 30 ° C 30.8 ° 28.2 ° 53 % 1.3kmh 12 % Mar 30 ° Mer 31 ° Gio 38 ° Ven 39 ° Sab 39 ° Ultimi articoli Tecnologia Xbox chiude Ninja Theory, lo studio di Hellblade Tecnologia Infrastrutture IT e finanza, solo il 10% degli istituti considera prioritario lo storage AI-ready Lavoro Lavoro domestico, un pilastro del welfare pubblico Primo Piano Castiglione di Garfagnana, trova due buoni postali del 1940 nel comodino: ora valgono 100.000 € Lavoro Transizione energetica: da sfida ambientale a leva di crescita SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video News ‘Expo Riva Schuh’ e ‘Gardabags’ guidano il futuro di scarpe e pelletteria tra artigianato e AI Video news Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video News ‘Expo Riva Schuh’ e ‘Gardabags’ guidano il futuro di scarpe e pelletteria tra artigianato e AI