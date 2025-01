Tumore: cancro prostata, oncologo Caffo ‘olaparib con terapia ormonale riduce del 71% rischio morte’

(Adnkronos) – “Con le nuove rimborsabilità, abbiamo la possibilità di utilizzare il parp-inibitore, olaparib, in prima linea e in associazione a una terapia ormonale di nuova generazione. Questa combinazione è risultata in grado di ridurre il rischio di morte, rispetto al solo abiraterone, del 71%”. Sono le parole di Orazio Caffo, direttore Oncologia all’Ospedale Santa Chiara di Trento, in occasione della conferenza stampa ‘Tumore della prostata: la terapia mirata cambia la pratica clinica’, organizzata da AstraZeneca e Msd sulle prospettive offerte dalla terapia mirata nel trattamento del tumore della prostata. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)