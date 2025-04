Tumori: 373 visite mediche sulla ‘Nave della Salute’, Italia e Albania insieme per la prevenzione

(Adnkronos) – Allestiti sul traghetto Ancona-Durazzo 8 ambulatori con 15 medici specialisti che hanno erogato controlli gratuiti, per un totale di 373 visite mediche eseguite a bordo dell’imbarcazione. E’ il grande successo della seconda edizione della ‘Nave della Salute’, One Healthon, nonché prima campagna di difesa della salute mai realizzata tra Italia e Albania, presentata presso l’ambasciata del Paese balcanico a Roma. L’iniziativa è stata creata per favorire la prevenzione oncologica (ma non solo) attraverso stili di vita sani, sostenere le diagnosi precoci e la lotta all’obesità. L’imbarcazione è partita sabato scorso dal porto di Ancona e tornata in Italia dopo una sosta a Durazzo: per due giorni sono state effettuate a bordo visite mediche gratuite ai passeggeri, grazie a specialisti di diverse discipline mediche. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)