Tumori, Berardi (One Health Foundation): “Creare rete attiva per promuovere salute globale”

(Adnkronos) – "Il progetto One Healthon nasce due anni fa al ministero della Salute con l'obiettivo principale di creare una rete attiva per promuovere una cultura di salute nel contesto di una visione ampia e olistica della one health" quindi "la salute globale, che vede l'uomo al centro dell'ecosistema in cui vive e del mondo animale con cui si relaziona". Così, Rossana Berardi, presidente di One Health Foundation, in occasione della presentazione della prima campagna di difesa della salute mai realizzata tra Italia e Albania presso l'ambasciata del Paese balcanico a Roma, per favorire la prevenzione oncologica (ma non solo) attraverso stili di vita sani, sostenere le diagnosi precoci e la lotta all'obesità, nel contesto della seconda edizione della "Nave della salute", One Healthon, partita sabato scorso dal porto di Ancona e tornata in Italia dopo una sosta a Durazzo: per due giorni sono state effettuate a bordo visite mediche gratuite ai passeggeri, grazie a specialisti di diverse discipline mediche.