Tumori: campagna ‘The life button’ per migliorare aderenza cure per cancro al seno

Solo metà degli italiani sa che seguire con costanza la terapia prescritta può ridurre il rischio di recidive e mortalità del cancro al seno. Nonostante questo, secondo una recente indagine condotta da Adnkronos in collaborazione con Emg Different, tra il 30% e il 50% delle pazienti interrompe il trattamento ormonale prima del tempo, spesso a causa degli effetti collaterali o per mancanza di informazioni. Al tema, spesso trascurato, dell'aderenza terapeutica è dedicata la campagna 'The life button – il bottone che ti lega alla vita' promossa da Lilly e presentata a Milano.