Tumori, Di Maio (Aiom): “Prevenzione importante a 360°, anche chi è già ammalato può fare molto”

(Adnkronos) – “La prevenzione non è importante solo in termini di prevenzione primaria in ambito oncologico, raccomandando alle persone sane comportamenti e stili di vita che evitino la diagnosi di un tumore; nemmeno in termini di prevenzione secondaria, raccomandando gli screening di efficacia provata in ambito oncologico, ma è importante anche la prevenzione terziaria, ricordando a chi si è già ammalato, che può ancora fare molto anche in termini di prevenzione”. Con queste dichiarazioni Massimo Di Maio, presidente eletto Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), ha risposto ai microfoni dell’Adnkronos, sull’importanza della prevenzione a 360°, nel contesto della conferenza stampa di apertura del XXVI Congresso nazionale della società scientifica oggi a Roma e in svolgimento dall’8 al 10 novembre. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)